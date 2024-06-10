Un briciolo di roccia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un briciolo di roccia' è 'Sasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSO

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Perché la soluzione è Sasso? Il sasso è un frammento di roccia di piccole dimensioni, che si stacca dalla massa principale attraverso processi naturali come l'erosione o il disgregamento. Può essere trovato lungo le rive dei fiumi, sparso sui pendii o depositato nelle aree desertiche. La sua composizione varia a seconda del tipo di roccia di origine, e spesso serve come materiale naturale utilizzato per costruzioni o come elemento decorativo. La presenza di sassi arricchisce il paesaggio e testimonia i processi geologici che modellano la Terra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un briciolo di roccia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un briciolo di roccia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sasso

Se la definizione "Un briciolo di roccia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un briciolo di roccia" conferma che la soluzione 'Sasso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sasso

S Savona A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un briciolo di roccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sasso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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