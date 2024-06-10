La bambinaia per il bimbo
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SOLUZIONE: TATA
Perchè la soluzione è Tata? Una tata è una persona che si prende cura dei bambini, offrendo compagnia e attenzione. È una presenza affidabile che aiuta le famiglie nei momenti di bisogno, creando un ambiente sicuro e sereno per i più piccoli. La sua presenza è spesso molto apprezzata e rassicurante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La bambinaia per il bimbo
- Risposta: TATA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: A
La bambinaia per il bimbo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tata
La definizione "La bambinaia per il bimbo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tata'.
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La bambinaia per il bimbo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Con bambinaia: La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing.