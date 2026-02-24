La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing.

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing.' è 'Baby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BABY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing." corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing.". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Baby? Una baby è una persona che si prende cura dei bambini quando i genitori sono assenti, offrendo loro attenzione e sicurezza. Questa figura può essere una puericultrice o una semplice assistente domestica, spesso chiamata con un termine inglese che indica un'educatrice dei più piccoli. La presenza di una baby permette ai genitori di dedicarsi ad altre attività, sapendo che i loro figli sono in buone mani. La cura e l'affetto sono elementi fondamentali nel rapporto tra questa figura e i bambini.

La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing. nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Baby

Questa pagina è dedicata alla definizione "La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing." e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing." conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Baby:

B Bologna A Ancona B Bologna Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La bambinaia in Gran Bretagna: sitter ing." permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

