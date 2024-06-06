Perspicacia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Perspicacia' è 'Acume'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACUME

Perché la soluzione è Acume? L'acume rappresenta la capacità di comprendere rapidamente e profondamente situazioni complesse, evidenziando una percezione sottile delle sfumature che spesso sfuggono a molti. Questa qualità permette di individuare connessioni e implicazioni nascoste, facilitando decisioni più accurate e strategiche. Chi possiede acume utilizza una sensibilità particolare nell'analizzare dettagli, anticipando conseguenze e intuendo aspetti non immediatamente evidenti. La percezione acuta e raffinata è quindi il cuore della perspicacia, che si manifesta attraverso questa capacità di percezione acuta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Perspicacia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Perspicacia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Acume

Quando la definizione "Perspicacia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Perspicacia" conferma che la soluzione 'Acume' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acume

A Ancona C Como U Udine M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Perspicacia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acume' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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