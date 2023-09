Sottile perspicacia intuito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile perspicacia intuito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACUTEZZA

Significato/Curiosita : Sottile perspicacia intuito

Conosciuto alla torre nera come emarin, afferma che per la sua intelligenza e perspicacia androl sarebbe bravissimo nel daes dae'mar. nonostante le iniziali diffidenze... Della patente (ad esempio), non può valutare la massima acutezza visiva. la massima acutezza visiva è una misurazione che necessita di specifiche condizioni...