È notoriamente nera nei cruciverba: la soluzione è Pece

Home / Soluzioni Cruciverba / È notoriamente nera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È notoriamente nera' è 'Pece'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PECE

Curiosità e Significato di Pece

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pece, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pece? Pece è una sostanza nera e viscosa, utilizzata fin dall'antichità per impermeabilizzare e proteggere superfici come legno e tessuti. La sua caratteristica principale è il colore scuro e la consistenza appiccicosa, che le conferiscono un ruolo fondamentale in ambiti nautici, edilizi e artistici. In parole semplici, è quella substanza nera e appiccicosa che ha da sempre svolto funzioni di protezione e sigillatura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la vedova neraHa la gola neraQuella nera è sugli aereiNasce dalla Selva NeraBatteva bandiera nera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pece

La definizione "È notoriamente nera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A A G I C L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALIGOLA" CALIGOLA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.