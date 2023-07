Batteva bandiera nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Batteva bandiera nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORSARO

Significato/Curiosità : Batteva bandiera nera

Il termine "bandiera nera" o "corsaro" evoca immagini romantiche e misteriose dell'era dei pirati, un periodo storico caratterizzato da avventure, azioni audaci e un senso di libertà senza confini. La bandiera nera, con il teschio e le ossa incrociate, divenne il simbolo universale dei pirati, rappresentando la loro spregiudicatezza e determinazione. I corsari erano navigatori audaci e astuti che operavano con il consenso dei governi per saccheggiare navi nemiche e porti nemici durante i conflitti marittimi. Queste figure leggendarie hanno lasciato un'eredità duratura nella cultura popolare, simboleggiando la ribellione e l'avventura, e continuano a ispirare l'immaginazione di generazioni successive.

