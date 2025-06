Lo è la vedova nera nei cruciverba: la soluzione è Velenosa

VELENOSA

Curiosità e Significato... La parola Velenosa è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Velenosa.

Perché la soluzione è Velenosa? Velenosa descrive qualcosa o qualcuno che possiede il potere di avvelenare, ovvero di causare danno attraverso sostanze tossiche. È un termine spesso usato per indicare animali come la vedova nera, nota per il suo veleno potente, o anche alimenti e situazioni potenzialmente pericolose. In ogni caso, suggerisce un elemento di minaccia nascosta, rendendo fondamentale conoscere il suo significato per riconoscerne i rischi.

