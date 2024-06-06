Donna che entra in chiesa solamente come turista
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Donna che entra in chiesa solamente come turista' è 'Atea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATEA
Perché la soluzione è Atea? Una donna che visita una chiesa senza partecipare alle funzioni religiose, generalmente per interesse culturale o turistico, può essere considerata un’atea. Questa persona non crede in un essere supremo e non si impegna nelle pratiche religiose, preferendo osservare gli edifici sacri come testimonianza storica o artistica. La sua presenza in chiesa è motivata dalla curiosità e dall’apprezzamento per l’architettura, senza alcuna intenzione di intraprendere un percorso di fede.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Donna che entra in chiesa solamente come turista". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Donna che entra in chiesa solamente come turista nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atea
Questa pagina è dedicata alla definizione "Donna che entra in chiesa solamente come turista" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Donna che entra in chiesa solamente come turista" conferma che la soluzione 'Atea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Atea
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Donna che entra in chiesa solamente come turista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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