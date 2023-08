Non entra mai in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non entra mai in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Significato/Curiosita : Non entra mai in chiesa

Cercando altri significati, vedi chiesa ortodossa (disambigua). disambiguazione – se stai cercando le chiese ortodosse che non hanno riconosciuto il concilio... In generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. si definisce ateo chi non crede in alcuna divinità negandone la pretesa specifica esistenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

