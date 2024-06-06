Difeso salvaguardato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Difeso salvaguardato' è 'Tutelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTELATO

Perché la soluzione è Tutelato? La parola tutelato indica qualcosa o qualcuno che è stato protetto o salvaguardato da eventuali rischi o danni. Quando si parla di ambienti, beni o persone tutelate, si fa riferimento a misure e attenzioni che garantiscono la loro sicurezza e integrità. La tutela implica un intervento attivo per preservare lo stato originale o proteggerne l’integrità. Un bene tutelato riceve attenzione speciale per evitare che venga compromesso o danneggiato nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Difeso salvaguardato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Difeso salvaguardato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tutelato

La soluzione associata alla definizione "Difeso salvaguardato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Difeso salvaguardato" conferma che la soluzione 'Tutelato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tutelato

T Torino U Udine T Torino E Empoli L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Difeso salvaguardato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutelato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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