TUTELATO

Curiosità e Significato di Tutelato

Perché la soluzione è Tutelato? Protetto nella minorità si riferisce a chi, essendo ancora un minorenne, gode di particolari tutele legali e sociali per garantirgli sicurezza e diritti. La parola tutelato indica quindi una persona sotto protezione, spesso da parte dello Stato o di figure adulte responsabili, per assicurare il suo benessere e svilupparsi in un ambiente sicuro. È un concetto fondamentale per la tutela dei più giovani.

Come si scrive la soluzione Tutelato

Se "Protetto nella minorità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

