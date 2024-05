Difeso sostenuto con forza

Aggettivo

Curiosità su: Emilio Spaziante (Caserta, 14 maggio 1952) è un ex generale italiano della Guardia di Finanza, di cui è stato il comandante in seconda dall'11 febbraio al 4 settembre 2013, arrestato nel 2014 in relazione alla vicenda del MOSE, nello stesso anno ha patteggiato una condanna a 4 anni per concorso in corruzione.

perorato m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

perorato

participio passato di perorare

Sillabazione

pe | ro | rà | to

Pronuncia

IPA: /pero'rato/

Etimologia / Derivazione

vedi perorare

Sinonimi

sostenuto, patrocinato, difeso, caldeggiato, appoggiato, tutelato, spalleggiato, preso le parti

Contrari