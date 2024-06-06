Cane nero basso e tozzo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cane nero basso e tozzo' è 'Molosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOLOSSO
Perchè la soluzione è Molosso? Un molosso è un cane di corporatura compatta e robusta, con il pelo scuro e il muso largo. La sua presenza imponente e il suo aspetto tozzo lo rendono facilmente riconoscibile tra gli amici a quattro zampe. È un compagno fedele e protettivo, sempre pronto a difendere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cane nero basso e tozzo
- Risposta: MOLOSSO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Cane nero basso e tozzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Molosso
La definizione "Cane nero basso e tozzo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Molosso'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Molosso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cane nero basso e tozzo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un tozzo cane inglese Cane da caccia nero focato Piccolo e tozzo cane Un cane tedesco dal pelo corto nero focato Regione del Canada che dà il nome a un cane nero
Altre definizioni collegate
Con basso: Il passare da un posto in alto a uno più basso
Con tozzo: Tozzo recipiente di legno