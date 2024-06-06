Cane nero basso e tozzo

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cane nero basso e tozzo' è 'Molosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLOSSO

Perchè la soluzione è Molosso? Un molosso è un cane di corporatura compatta e robusta, con il pelo scuro e il muso largo. La sua presenza imponente e il suo aspetto tozzo lo rendono facilmente riconoscibile tra gli amici a quattro zampe. È un compagno fedele e protettivo, sempre pronto a difendere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cane nero basso e tozzo
  • Risposta: MOLOSSO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O
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Cane nero basso e tozzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Molosso

La definizione "Cane nero basso e tozzo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Molosso'.

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
L Livorno
O Otranto
S Savona
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Molosso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cane nero basso e tozzo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un tozzo cane inglese Cane da caccia nero focato Piccolo e tozzo cane Un cane tedesco dal pelo corto nero focato Regione del Canada che dà il nome a un cane nero 

Altre definizioni collegate

Con basso: Il passare da un posto in alto a uno più basso 

Con tozzo: Tozzo recipiente di legno 