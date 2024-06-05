Pregano Allah

Home / Soluzioni Cruciverba / Pregano Allah

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pregano Allah' è 'Arabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARABI

ALTRE SOLUZIONI: MAOMETTANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pregano Allah" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pregano Allah". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Arabi? Gli arabi sono un popolo con una lunga storia culturale e religiosa, e molti di loro praticano il pregare Allah come parte fondamentale della loro fede islamica. Questa pratica coinvolge preghiere recitate quotidianamente, spesso in moschea o a casa, come segno di devozione e sottomissione a Dio. La recitazione delle preghiere rappresenta un momento di comunione spirituale e di riflessione sulla propria fede, rafforzando il legame tra i credenti e il loro Creatore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pregano Allah nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arabi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pregano Allah" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pregano Allah" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Arabi:

A Ancona R Roma A Ancona B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pregano Allah" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uniti: comprendono Abu Dhabi e DubaiIntrodussero l uso delle cifreQuasi tutti professano la religione musulmanaLa religione di AllahVi pregano i MusulmaniNon pregano maiPregano di alzare la voceNon pregano il Signore