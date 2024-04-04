Non pregano il Signore

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non pregano il Signore' è 'Atei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATEI

Perché la soluzione è Atei? Gli atei sono persone che non pregano il Signore, poiché non credono nella sua esistenza. La loro posizione si basa su una visione razionale e scientifica del mondo, rifiutando le pratiche religiose come la preghiera. Spesso considerano la fede come una scelta personale che non trova fondamento empirico. La loro mancanza di preghiera riflette una prospettiva che privilegia la ragione e l'esperienza diretta rispetto a credenze spirituali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non pregano il Signore". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non pregano il Signore nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atei

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non pregano il Signore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non pregano il Signore" conferma che la soluzione 'Atei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Atei

A Ancona T Torino E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non pregano il Signore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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