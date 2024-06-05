Macchina con la benna

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Macchina con la benna' è 'Ruspa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUSPA

Perché la soluzione è Ruspa? La ruspa è una macchina dotata di una benna grande e robusta, utilizzata principalmente nei lavori di movimento terra e scavi. La sua struttura permette di scavare, trasportare e spostare materiali come terra, ghiaia e pietre in modo efficace e rapido. La capacità della benna e la potenza del motore rendono la ruspa uno strumento indispensabile nei cantieri edili e nelle operazioni di land clearing. Questa macchina rappresenta un elemento fondamentale nel settore delle costruzioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchina con la benna". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Macchina con la benna nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ruspa

Per risolvere la definizione "Macchina con la benna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchina con la benna" conferma che la soluzione 'Ruspa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ruspa

R Roma U Udine S Savona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchina con la benna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ruspa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una grossa macchina dei cantieri ediliUna macchina per fare tabula rasaMacchina per livellare i terreniMacchina per movimento terraVecchia macchinaUna macchina da officinaMacchina che sigilla scatole di cartone con una bandella di plasticaMacchina per fare sorbetti