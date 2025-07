Ingemar ex-asso svedese dello sci nei cruciverba: la soluzione è Stenmark

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ingemar ex-asso svedese dello sci' è 'Stenmark'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STENMARK

Curiosità e Significato di Stenmark

Vuoi sapere di più su Stenmark? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Stenmark.

Perché la soluzione è Stenmark? Ingemar Stenmark è un leggendario ex-sciatore svedese, noto per le sue incredibili vittorie in slalom negli anni '70 e '80. Considerato uno dei più grandi di sempre, ha rivoluzionato il modo di sciare con tecnica e precisione. La sua fama lo rende un simbolo dello sci alpino mondiale, ricordato ancora oggi per le sue imprese spettacolari e il suo stile unico.

Come si scrive la soluzione Stenmark

Non riesci a risolvere la definizione "Ingemar ex-asso svedese dello sci"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

M Milano

A Ancona

R Roma

K Kappa

