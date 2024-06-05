Si dànno da sostenere

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dànno da sostenere' è 'Parti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dànno da sostenere" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dànno da sostenere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Parti? Le parti rappresentano le sezioni o componenti di un insieme più complesso, che devono essere supportate per garantire stabilità e funzionalità. Ogni parte svolge un ruolo specifico nel funzionamento complessivo, contribuendo alla coerenza e all’efficienza del sistema. La loro corretta sostenibilità è fondamentale per mantenere l’integrità e la continuità dell’insieme. La comprensione di come le parti si integrino tra loro permette di analizzare e migliorare le strutture o i meccanismi considerati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dànno da sostenere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dànno da sostenere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Parti:

P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dànno da sostenere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

