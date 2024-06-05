È collegata alla mina

SOLUZIONE: MICCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È collegata alla mina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È collegata alla mina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Miccia? Una miccia è un sottile filamento che si accende facilmente, permettendo di innescare un'esplosione o una combustione controllata. Tradizionalmente, si utilizza per accendere le esplosivi, come le bombe o i fuochi d'artificio, e permette di farlo a distanza o in modo sicuro. La sua funzione è quella di trasmettere lentamente la fiamma, garantendo il tempo necessario per allontanarsi dal luogo di innesco. La sua presenza è fondamentale in molte operazioni che richiedono precisione e sicurezza.

Quando la definizione "È collegata alla mina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È collegata alla mina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Miccia:

M Milano I Imola C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È collegata alla mina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

