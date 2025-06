La vittima del martello nei cruciverba: la soluzione è Chiodo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vittima del martello' è 'Chiodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIODO

Curiosità e Significato... La soluzione Chiodo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chiodo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chiodo? Chiodo è un piccolo elemento di metallo, appuntito da un lato e con una testa dall’altro, usato per fissare oggetti insieme, come legno o altri materiali. È fondamentale in edilizia e fai-da-te, simbolo di solidità e stabilità. La sua funzione principale è mantenere saldamente le cose unite, rappresentando anche un’immagine di sicurezza e permanenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Grosso martelloVi si aggiudica con il martelloUsa viti chiodi e martelloPinocchio lo schiaccia con il martelloL uccello vittima di scherzi e prese in giro

Se ti sei imbattuto nella definizione "La vittima del martello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

