Una prodezza di Donnarumma

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una prodezza di Donnarumma' è 'Parata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARATA

Perché la soluzione è Parata? Una prodezza di Donnarumma rappresenta un gesto eccezionale che dimostra il suo talento e la sua abilità nel difendere la porta. La parola si collega strettamente a una parata, che è un intervento spettacolare e decisivo durante una partita di calcio. La sua capacità di bloccare un tiro impossibile o di respingere un tentativo avversario evidenzia la sua prontezza e il suo coraggio. Questi momenti di grande abilità sono spesso ricordati dai tifosi come vere e proprie imprese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una prodezza di Donnarumma". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una prodezza di Donnarumma nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Parata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una prodezza di Donnarumma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una prodezza di Donnarumma" conferma che la soluzione 'Parata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Parata

P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una prodezza di Donnarumma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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