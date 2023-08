Il ruolo di Donnarumma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ruolo di Donnarumma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORTIERE

Significato/Curiosita : Il ruolo di donnarumma

Gianluigi donnarumma (castellammare di stabia, 25 febbraio 1999) è un calciatore italiano, portiere del paris saint-germain e della nazionale italiana... Rigore: fuori da essa, al portiere vengono applicate le norme valide per i giocatori di movimento. la figura del portiere non ha una precisa regola di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

