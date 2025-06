Tracciare delle linee nei cruciverba: la soluzione è Rigare

RIGARE

Curiosità e Significato di Rigare

Perché la soluzione è Rigare? Rigare significa tracciare linee su una superficie, come carta o tessuto, spesso per creare segni guida o decorativi. È un termine usato in vari contesti, dalla scrittura alla pittura, fino al disegno tecnico. In sostanza, indica l'azione di segnare linee che aiutano a organizzare o decorare uno spazio. Un gesto semplice ma fondamentale in molte attività creative e pratiche.

Come si scrive la soluzione Rigare

Stai cercando la risposta alla definizione "Tracciare delle linee"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z A E Z B L L E Mostra soluzione



