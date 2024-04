La definizione e la soluzione di 6 lettere: Filare diritto. RIGARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

rigare (vai alla coniugazione)

sfregare con un oggetto da taglio un piano con righe (letterario) attraversare bagnando

Sillabazione

ri | gà | re

Pronuncia

IPA: /ri'gare/

Etimologia / Derivazione

(irrigare) dal latino rigare

Sinonimi

(una superficie) incidere, graffiare, segnare

incidere, graffiare, segnare (di lacrime) bagnare

irrigare

Proverbi e modi di dire