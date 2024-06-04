Lo si traccia con il compasso

SOLUZIONE: CERCHIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo si traccia con il compasso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si traccia con il compasso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cerchio? Un cerchio è una figura che si ottiene disegnando una linea curva che rappresenta tutti i punti a una stessa distanza da un centro. Per disegnarlo si utilizza uno strumento chiamato compasso, che permette di tracciare questa linea perfetta. È una forma fondamentale in geometria, presente in molte situazioni quotidiane e artistiche. La sua perfezione e simmetria lo rendono simbolo di completezza e unità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo si traccia con il compasso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si traccia con il compasso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cerchio:

C Como E Empoli R Roma C Como H Hotel I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si traccia con il compasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

