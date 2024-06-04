Lo stesso che ungheresi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stesso che ungheresi' è 'Magiari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGIARI

Perché la soluzione è Magiari? I magiari sono un popolo di origine magiara, storicamente stanziato in Ungheria e nelle regioni circostanti. La loro identità culturale si distingue per tradizioni, lingua e usanze uniche che si sono sviluppate nel corso dei secoli. La presenza dei magiari ha influenzato profondamente la storia e il patrimonio di questa zona, contribuendo a modellare l'identità nazionale ungherese. La loro cultura rappresenta un elemento fondamentale nella comprensione della storia europea centrale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stesso che ungheresi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo stesso che ungheresi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Magiari

Per risolvere la definizione "Lo stesso che ungheresi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stesso che ungheresi" conferma che la soluzione 'Magiari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Magiari

M Milano A Ancona G Genova I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stesso che ungheresi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magiari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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