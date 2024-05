La Soluzione ♚ Gira vicino al timone La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ELICA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ELICA

Significato della soluzione per: Gira vicino al timone L'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario in grado di trasformare la potenza meccanica di un albero rotante in variazione della quantità di moto di un fluido, allo scopo di generare una propulsione (spinta) secondo il principio di azione e reazione. Il moto impresso al fluido è detto elicoidale e risulta essere la combinazione di un moto traslatorio rettilineo, lungo l'asse, e di un moto rotatorio intorno al predetto asse. Italiano: Sostantivo: elica ( approfondimento) f sing (pl.: eliche) . (aeronautica) (marina) organo rotante a due o più pale, la cui rotazione imprime un moto a spirale ad un fluido e genera propulsione. (matematica) (geometria) curva nello spazio a tre dimensioni, rappresentata da una linea avvolta con un angolo costante attorno ad un cilindro. (biologia) (biochimica) struttura compatta a spirale, caratteristica di alcune macromolecole biologiche nel 1953 viene scoperta, da James Watson e Francis Crick, la doppia elica del DNA.

