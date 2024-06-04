Propria dell uomo e della sua natura nei cruciverba: la soluzione è Umana
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Propria dell uomo e della sua natura' è 'Umana'.
UMANA
Curiosità e Significato di Umana
Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Umana.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: L effetto dell uomo sulla naturaCosì è la Natura non contaminata dall uomoAlleggerisce la fatica dell uomoPropria dell antico LibanoLa sacca digerente dell uomo e dell animale
Come si scrive la soluzione Umana
La definizione "Propria dell uomo e della sua natura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 5 lettere della soluzione Umana:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
P E O A C T C
