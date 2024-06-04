Propria dell uomo e della sua natura nei cruciverba: la soluzione è Umana

Home / Soluzioni Cruciverba / Propria dell uomo e della sua natura

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Propria dell uomo e della sua natura' è 'Umana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UMANA

Curiosità e Significato di Umana

Hai risolto il cruciverba con Umana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Umana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L effetto dell uomo sulla naturaCosì è la Natura non contaminata dall uomoAlleggerisce la fatica dell uomoPropria dell antico LibanoLa sacca digerente dell uomo e dell animale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Umana

La definizione "Propria dell uomo e della sua natura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

M Milano

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E O A C T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PECCATO" PECCATO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.