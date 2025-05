Si possono comprare giocando a Monopoly nei cruciverba: la soluzione è Case

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si possono comprare giocando a Monopoly' è 'Case'.

CASE

Curiosità e Significato di "Case"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Case, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Nel gioco del Monopoly, i giocatori possono acquistare proprietà, rappresentate da case e alberghi. Le case sono edifici che i giocatori possono costruire sulle loro proprietà per aumentare il valore degli affitti, rendendo il gioco strategico e competitivo. Agiscono come elementi fondamentali per la vittoria.

Come si scrive la soluzione: Case

Hai trovato la definizione "Si possono comprare giocando a Monopoly" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

