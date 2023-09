Un metallo per orologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Un metallo per orologi

L'orologio da polso è un orologio di piccole dimensioni dotato di un cinturino per poter essere indossato al polso. questi orologi sono, a volte, oggetti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento chimica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un metallo per orologi : metallo; orologi; metallo affine al platino; Una barra di metallo fuso; Una sfoglia di metallo ; Accendino di metallo ; metallo rossastro; Lo scandire dei secondi di un orologi o; Comune del Genovese famoso per l industria degli orologi da campanile; Rumore d orologi o; Prestigiosi orologi ; Azienda svizzera di orologi fondata nel 1832;

Cerca altre Definizioni