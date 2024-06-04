Intaccati chimicamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Intaccati chimicamente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Intaccati chimicamente' è 'Corrosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORROSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intaccati chimicamente" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intaccati chimicamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Corrosi? La corrosione è un processo chimico che interessa i materiali, specialmente i metalli, portando alla loro degradazione. Si verifica quando le superfici metalliche vengono esposte a agenti ambientali come acqua, ossigeno o sostanze acide, che provocano reazioni chimiche. Questi processi portano all'alterazione della composizione e delle proprietà del materiale, rendendolo fragile e meno resistente. La corrosione può causare danni strutturali considerevoli e richiede interventi preventivi o riparativi per preservare l'integrità delle strutture.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Intaccati chimicamente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Corrosi

In presenza della definizione "Intaccati chimicamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intaccati chimicamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corrosi:

C Como O Otranto R Roma R Roma O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intaccati chimicamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Consumati superficialmenteIntaccati da agenti chimiciPreparata chimicamenteChe non possono essere intaccatiChimicamente privi d acquaLo è chimicamente la cassiterite