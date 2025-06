Che non possono essere intaccati nei cruciverba: la soluzione è Inossidabili

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che non possono essere intaccati' è 'Inossidabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INOSSIDABILI

Perché la soluzione è Inossidabili? Inossidabili indica qualcosa che non può essere rovinato, corroso o alterato dal tempo, dall'usura o da agenti esterni. Sono oggetti o qualità che mantengono intatta la loro integrità nel tempo. Questa parola trasmette l'idea di resistenza e durabilità, perfetta per descrivere materiali, caratteristiche o valori che si distinguono per la loro stabilità e affidabilità. Un esempio? La loro qualità rimane sempre inossidabile.

Hai davanti la definizione "Che non possono essere intaccati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

