I coni di plastica lungo le corsie stradali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I coni di plastica lungo le corsie stradali' è 'Cinesini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINESINI

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Perché la soluzione è Cinesini? I cinesini sono dei piccoli coni di plastica che si trovano lungo le corsie stradali. La loro presenza aiuta a delimitare le corsie, segnalare zone di lavori o pericolose, e guidare il traffico in modo più sicuro. Questi dispositivi sono facili da spostare e molto utili per organizzare il flusso di veicoli senza creare confusione. La loro funzione è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

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I coni di plastica lungo le corsie stradali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cinesini

La soluzione associata alla definizione "I coni di plastica lungo le corsie stradali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cinesini'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I coni di plastica lungo le corsie stradali

I coni di plastica lungo le corsie stradali Risposta: CINESINI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como I Imola N Napoli E Empoli S Savona I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Cinesini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I coni di plastica lungo le corsie stradali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.