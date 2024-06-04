I coni di plastica lungo le corsie stradali
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I coni di plastica lungo le corsie stradali' è 'Cinesini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CINESINI
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Perché la soluzione è Cinesini? I cinesini sono dei piccoli coni di plastica che si trovano lungo le corsie stradali. La loro presenza aiuta a delimitare le corsie, segnalare zone di lavori o pericolose, e guidare il traffico in modo più sicuro. Questi dispositivi sono facili da spostare e molto utili per organizzare il flusso di veicoli senza creare confusione. La loro funzione è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
I coni di plastica lungo le corsie stradali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cinesini
La soluzione associata alla definizione "I coni di plastica lungo le corsie stradali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cinesini'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I coni di plastica lungo le corsie stradali
- Risposta: CINESINI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cinesini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I coni di plastica lungo le corsie stradali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con lungo: Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo
Con corsie: Può andare nelle corsie preferenziali