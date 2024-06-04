Confina con il Sudafrica
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Confina con il Sudafrica' è 'Botswana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BOTSWANA
Come completare la definizione
- Definizione: Confina con il Sudafrica
- Risposta: BOTSWANA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Botswana? Botswana è un paese dell’Africa meridionale che confina con il Sudafrica, condividendo un lungo confine a sud e a sud-est. Questa nazione è circondata da altri stati come Namibia a ovest e Zimbabwe a nord-est, mantenendo una posizione strategica nella regione. La sua geografia comprende vaste pianure e riserve naturali di grande importanza ecologica. La presenza di confini ben definiti con il Sudafrica ha influenzato lo sviluppo storico e politico del paese.
La risposta alla definizione 'Confina con il Sudafrica'
In presenza della definizione "Confina con il Sudafrica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Botswana'.
Schemi utili per Botswana
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con B
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: B_______
- Schema finale: ____WANA
Le 8 lettere della soluzione Botswana
La soluzione 'Botswana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confina con il Sudafrica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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