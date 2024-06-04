Confina con il Sudafrica

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Confina con il Sudafrica' è 'Botswana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTSWANA

Come completare la definizione

  • Definizione: Confina con il Sudafrica
  • Risposta: BOTSWANA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

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Botswana Botswana cruciverba soluzione Confina con il Sudafrica Botswana definizione

Perché la soluzione è Botswana? Botswana è un paese dell’Africa meridionale che confina con il Sudafrica, condividendo un lungo confine a sud e a sud-est. Questa nazione è circondata da altri stati come Namibia a ovest e Zimbabwe a nord-est, mantenendo una posizione strategica nella regione. La sua geografia comprende vaste pianure e riserve naturali di grande importanza ecologica. La presenza di confini ben definiti con il Sudafrica ha influenzato lo sviluppo storico e politico del paese.

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La risposta alla definizione 'Confina con il Sudafrica'

In presenza della definizione "Confina con il Sudafrica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Botswana'.

Schemi utili per Botswana

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con B
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: B_______
  • Schema finale: ____WANA

Le 8 lettere della soluzione Botswana

B Bologna
O Otranto
T Torino
S Savona
W Washington
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Botswana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confina con il Sudafrica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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