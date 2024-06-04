Confina con il Sudafrica

Home / Soluzioni Cruciverba / Confina con il Sudafrica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Confina con il Sudafrica' è 'Botswana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTSWANA

Come completare la definizione Definizione: Confina con il Sudafrica

Confina con il Sudafrica Risposta: BOTSWANA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: A

Perché la soluzione è Botswana? Botswana è un paese dell’Africa meridionale che confina con il Sudafrica, condividendo un lungo confine a sud e a sud-est. Questa nazione è circondata da altri stati come Namibia a ovest e Zimbabwe a nord-est, mantenendo una posizione strategica nella regione. La sua geografia comprende vaste pianure e riserve naturali di grande importanza ecologica. La presenza di confini ben definiti con il Sudafrica ha influenzato lo sviluppo storico e politico del paese.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Botswana' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La risposta alla definizione 'Confina con il Sudafrica'

In presenza della definizione "Confina con il Sudafrica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Botswana'.

Schemi utili per Botswana

Schema parole: 8

La soluzione inizia con B

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: B_______

Schema finale: ____WANA

Le 8 lettere della soluzione Botswana

B Bologna O Otranto T Torino S Savona W Washington A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Botswana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confina con il Sudafrica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.