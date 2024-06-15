Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango' è 'Botswana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTSWANA

Perché la soluzione è Botswana? Il Botswana è un paese africano noto per le sue vaste paludi dell’Okavango, che rappresentano uno degli ecosistemi più ricchi e unici del continente. Questa regione umida e fertile ospita una grande varietà di flora e fauna, attirando numerosi turisti e studiosi. Il Botswana si trova nel cuore dell’Africa meridionale e si distingue per la sua stabilità politica e il rispetto per l’ambiente. La presenza delle paludi dell’Okavango caratterizza profondamente il paesaggio e la cultura locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Botswana

Se la definizione "Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango" conferma che la soluzione 'Botswana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Botswana

B Bologna O Otranto T Torino S Savona W Washington A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato dell Africa con le paludi dell Okavango" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Botswana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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