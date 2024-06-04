Canta quando si sveglia

SOLUZIONE: GALLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Canta quando si sveglia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Canta quando si sveglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Gallo? Al mattino, prima dell’alba, si ode un canto forte e deciso che annuncia l’inizio di un nuovo giorno. Questo suono, spesso associato all’alba, ha un ritmo caratteristico e si ripete regolarmente. È un richiamo naturale che risveglia gli abitanti del cortile e delle campagne circostanti. La figura che si distingue per questa melodia mattutina è un volatile robusto e colorato, simbolo di puntualità e di energia. La sua chiamata si fa sentire con forza all’alba.

Per risolvere la definizione "Canta quando si sveglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Canta quando si sveglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gallo:

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Canta quando si sveglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

