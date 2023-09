Laura che canta lo si - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laura che canta lo si. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAUSINI

Significato/Curiosita : Laura che canta lo si

^ laura pausini agli oscar 2021 canta "io sì": il video dell'esibizione, su tg24.sky.it, sky, 26 aprile 2021. ^ laura pausini apre la 66ª edizione dei... Laura pausini nasce il 16 maggio 1974 a faenza, in provincia di ravenna, e cresce a solarolo. è la primogenita del cantante di pianobar fabrizio pausini (insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

