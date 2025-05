Agrippa: placò la plebe di Roma sec V a C nei cruciverba: la soluzione è Menenio

MENENIO

Curiosità e Significato di "Menenio"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Menenio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Menenio Agrippa è ricordato per il suo famoso discorso in cui, nel V secolo a.C., cercò di riconciliare le classi sociali a Roma, in particolare tra patres (patrizi) e plebei. Attraverso la metafora del corpo umano, spiegò come ogni parte sia fondamentale per il benessere dell'intero, sollecitando l'unità e la cooperazione tra le diverse componenti della società.

Come si scrive la soluzione: Menenio

La definizione "Agrippa: placò la plebe di Roma sec V a C" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

N Napoli

E Empoli

N Napoli

I Imola

O Otranto

