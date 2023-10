Il celebre Agrippa - Cruciverba

Corneille, sa vie et ses œuvres, 2 voll., paris 1881-1882; nieuwkoop 1965 v. perrone compagni, ermetismo e cristianesimo in«de triplici...

L'apologo di Menenio Agrippa o di Agrippa Menenio Lanato fu un discorso pronunciato da Menenio Agrippa nel 494 a.C. ai plebei in rivolta che, per protesta, avevano abbandonato la città bassa e occupato il Monte Sacro (più probabilmente il colle Aventino) per ottenere la parificazione dei diritti con i patrizi. All'epoca, Agrippa Menenio rivestiva la carica di senatore di rango consolare. L'apologo ci è pervenuto grazie allo storico Tito Livio che lo ha riportato nel secondo libro della sua Storia di Roma Ab Urbe condita.