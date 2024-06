you need is love dei Beatles

Arabo: Trascrizione (ISO 233) : all . . Bretone: Aggettivo: all . altro. Catalano: Aggettivo: all . altro. Estone: Preposizione: all . sotto. Inglese: Aggettivo: all . tutto The store is open all day and all night... ogni All contestants must register at the scorer’s table... ognuno All gave some of what they had.. ogni cosa Some gave all they had... Avverbio: all . completamente You've got it all wrong.