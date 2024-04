La Soluzione ♚ Ringo il batterista dei Beatles

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ringo il batterista dei Beatles. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STARR

Curiosità su Ringo il batterista dei beatles: 1940), è un cantautore, batterista, polistrumentista, compositore, attore e pittore britannico. dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante... Sir Ringo Starr, pseudonimo di Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un cantautore, batterista, polistrumentista, compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles, per i quali ha anche composto due canzoni (Don't Pass Me By e Octopus's Garden) ed è stato, inoltre, coautore di alcuni altri brani. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha intrapreso una carriera individuale sia come musicista sia come attore cinematografico. Da appassionato di pittura, dipinge e sovvenziona molti premi nazionali inglesi. Nel 2011 è stato classificato quattordicesimo nella ...

