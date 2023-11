La definizione e la soluzione di: Il John dei Beatles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LENNON

Significato/Curiosità : Il John dei Beatles

John Lennon, una delle icone più influenti nella storia della musica, è stato il cofondatore e il principale compositore della leggendaria band dei Beatles. Nato nel 1940 a Liverpool, Lennon ha dimostrato un talento straordinario sin da giovane, sia come musicista che come cantautore. La sua personalità carismatica e il suo approccio visionario alla musica hanno contribuito a ridefinire il panorama musicale degli anni '60 e oltre. Le sue canzoni, spesso profonde e introspective, hanno affrontato temi sociali, politici e di pace, rendendo Lennon una figura di riferimento per la controcultura dell'epoca. La sua partnership creativa con Paul McCartney è stata fondamentale per il successo dei Beatles, ma Lennon ha anche dimostrato un talento solista straordinario dopo lo scioglimento della band nel 1970. La sua tragica morte nel 1980 ha lasciato un vuoto nel mondo della musica, ma il suo impatto duraturo e il suo eredità artistica lo rendono una leggenda senza tempo.

