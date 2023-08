Vi si gettano i metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si gettano i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FONDERIE

Significato/Curiosità : Vi si gettano i metalli

Le fonderie sono strutture industriali specializzate nella fusione e lavorazione dei metalli. In questi impianti, i metalli vengono fusi a temperature elevate per poi essere versati in stampi o forme specifiche al fine di creare pezzi fusi. Le fonderie sono fondamentali per la produzione di una vasta gamma di oggetti metallici, dalle parti per automobili ai componenti per macchinari industriali. Il processo di fusione permette di ottenere forme complesse e personalizzate. Le fonderie svolgono un ruolo cruciale nell'industria manifatturiera, contribuendo alla creazione di prodotti che sono parte integrante della nostra vita quotidiana.

Altre risposte alla domanda : Vi si gettano i metalli : gettano; metalli; Molti turisti a Roma vi gettano le monetine; Si gettano nella fontana in cambio di un desiderio; Si gettano a manciate a Carnevale; Le gettano i pescatori; Pro­gettano edifici; Colore verde-blu metalli co; Ha la capocchia metalli ca; Stridore frutto dell attrito tra parti metalli che; Volontà metalli che; Quello per le ostriche è in maglia metalli ca;

Cerca altre Definizioni