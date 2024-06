Scrisse Papà Goriot

: Scrittore prolifico, ha elaborato un'opera monumentale: La Commedia umana, ciclo di numerosi romanzi e racconti che hanno l'obiettivo di descrivere in modo esaustivo la società francese a lui contemporanea o, come disse più volte l'autore stesso, di «fare concorrenza allo stato civile». Honoré de Balzac, nato Honoré Balzac (AFI: bal'zak; Tours, 20 maggio 1799 – Parigi, 18 agosto 1850) è stato uno scrittore, drammaturgo, critico letterario, saggista, giornalista, stampatore francese fra i maggiori della sua epoca, e inoltre il principale maestro del romanzo realista del XIX secolo durante la fase finale del romanticismo.

Italiano: Sostantivo: ricordo ( approfondimento) m sing (pl.: ricordi) . ciò che è volto a riportare alla mente un evento, una persona, un luogo. (per estensione) cicatrice rimasta come effetto di un fatto, normalmente negativo. Voce verbale: ricordo . prima persona singolare dell' indicativo presente di ricordare. Sillabazione: ri | còr | do. Pronuncia: IPA: /ri'krdo/ . Etimologia / Derivazione: (sostantivo) derivato per retroformazione da ricordare, dal latino recordari, formato dal prefisso re-e da corossia "cuore" perché si riteneva che la memoria risiedesse nel cuore.