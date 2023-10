Panciuto recipiente di terracotta per l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panciuto recipiente di terracotta per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Panciuto recipiente di terracotta per l olio

Nell'italia centrale per designare un vaso panciuto di terracotta completamente lavorato a mano. anticamente era usato soprattutto per conservare liquidi... Significati, vedi la giara (disambigua). la giara è una commedia in un atto unico del 1916 di luigi pirandello ripresa da una sua novella (la giara) composta nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Panciuto recipiente di terracotta per l olio : panciuto; recipiente; terracotta; olio; Un panciuto recipiente; Il panciuto e gaudente personaggio verdiano; panciuto recipiente di vetro; panciuto vaso di coccio; È grosso e panciuto ; Topino panciuto amico della Cenerentola disneyana; Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile; recipiente di terracotta per l olio; recipiente di legno; Il recipiente di Zi Dima; recipiente che si gonfia riempiendolo; Un grosso recipiente ; Un recipiente con il colino; recipiente militare; Recipiente di terracotta per l olio; Fa recipienti di terracotta ; Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio; Strumento di terracotta ; Zufolo di terracotta ; Un pezzo di terracotta ; Zufoli di terracotta ; L olio più costoso; Recipiente di terracotta per l olio ; Qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale; La vivanda di pane con olio pomodoro e basilico; olio essenziale estratto dai fiori d arancio; Il motore che va a gasolio ; Pesce sott olio ;

