Il Rafael campione spagnolo di tennis

: In virtù dei record, dei titoli conseguiti e del potente e completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. Rafael Nadal Parera, detto Rafa (Manacor, 3 giugno 1986), è un tennista spagnolo. Con 22 successi su 30 finali disputate, è il secondo uomo più vincente nelle prove del Grande Slam dietro a Novak Ðokovic, in carriera ha conquistato: 14 Roland Garros (record assoluto), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open.

Catalano: Nome proprio: Nadal . Natale - festa cristiana, si riferisce alla nascita di Gesù.