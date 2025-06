Il Federer campione di tennis nei cruciverba: la soluzione è Roger

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Federer campione di tennis' è 'Roger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROGER

Curiosità e Significato di "Roger"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Roger più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Roger.

Perché la soluzione è Roger? Roger è il nome di battesimo di Roger Federer, uno dei più grandi tennisti di sempre, noto per la sua eleganza in campo e le sue straordinarie abilità tecniche. Con un palmarès che include numerosi titoli del Grande Slam, Federer ha incantato i fan di tutto il mondo, diventando un simbolo di sportività e determinazione. La sua carriera non è solo un trionfo di successi, ma anche un esempio di passione e dedizione allo sport.

Come si scrive la soluzione Roger

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Federer campione di tennis", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

G Genova

E Empoli

R Roma

