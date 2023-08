Il Nadal asso spagnolo del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nadal asso spagnolo del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAFAEL

Significato/Curiosità : Il Nadal asso spagnolo del tennis

Rafael Nadal, tennista spagnolo, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi giocatori nella storia del tennis. Rinomato per il suo stile di gioco instancabile e la determinazione senza pari, Nadal ha dominato le superfici in terra rossa, in particolare i tornei di Roland Garros, dove ha conquistato numerosi titoli di campione. La sua abilità nel fondere potenza e agilità gli ha permesso di trionfare anche su altre superfici, inclusi tornei prestigiosi come Wimbledon e gli US Open. Nadal incarna l'orgoglio spagnolo e l'impegno costante nel raggiungere l'eccellenza, confermandosi come un'icona sportiva a livello globale.

Altre risposte alla domanda : Il Nadal asso spagnolo del tennis : nadal; asso; spagnolo; tennis; Iniziali di nadal ; Colpo nullo di nadal ; Il nome di nadal ; Il nomignolo di nadal ; Iniziali di nadal il tennista; asso migliano ai cammelli; Abbandonare in asso ; Chiasso so rimprovero; Si rasso dano più tardi nelle uova in cottura; Quello misto è un asso rtimento di salumi; Il cortile spagnolo ; Famosissimo tenore spagnolo ; Il Santiago noto architetto spagnolo ; Uno spagnolo originario de La Coruña; Casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimentel; Andre noto ex-tennis ta statunitense; Il Federer del tennis ; Il dischetto antivibrazioni da tennis ti ing; La nazionalità della tennis ta Sania Mirza; Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis ;

Cerca altre Definizioni