La Laguna con Burano e la Giudecca

: Quarta regione per popolazione d'Italia, dopo Lombardia, Lazio e Campania, confinante a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a sud con l'Emilia-Romagna, a sud-ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia Giulia e a sud-est con il mare Adriatico, insieme con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre Venezie. Il Veneto (Vèneto in veneto /'vneto/, Veneto in ladino, Venedigen in cimbro, Venit in friulano) è una regione italiana a statuto ordinario di 4 851 862 abitanti situata nell'Italia nord-orientale, con capoluogo la città di Venezia.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: veneta f sing . femminile di veneto. Sillabazione: vè | ne | ta. Etimologia / Derivazione: vedi veneto .